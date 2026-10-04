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Città di Castello, il centrodestra porta a Cerbara il questionario sui rifiuti

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Un modulo da compilare e una domanda semplice: come funziona la raccolta dei rifiuti sotto casa? Sabato 3 ottobre il centrodestra tifernate ha fatto tappa a Cerbara, dopo il gazebo allestito lo scorso fine settimana nel centro storico.

Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia stanno distribuendo ai cittadini un questionario per raccogliere opinioni, segnalazioni e proposte sulla gestione dei rifiuti nel territorio comunale. L’obiettivo è partire dai problemi vissuti ogni giorno, prima di mettere sul tavolo le soluzioni.

«Un percorso serio deve partire dall’ascolto delle persone e dalla conoscenza concreta delle esigenze delle comunità», spiegano i referenti cittadini dei tre partiti. «Il tema dei rifiuti riguarda ogni giorno famiglie, attività economiche e imprese. Per questo abbiamo scelto di aprire un confronto diretto con i tifernati».

Secondo gli organizzatori, la risposta è stata buona. Le prossime tappe toccheranno altre frazioni del comune, anche se la nota non indica ancora date e luoghi.

Non manca l’affondo politico. «Insieme ai tifernati vogliamo costruire il riscatto della nostra città», attaccano, «che per troppi anni è rimasta ostaggio dell’immobilismo e dell’incapacità amministrativa di una sinistra che non ha saputo valorizzarne le potenzialità».

La nota è firmata da Giorgio Baglioni, segretario della Lega di Città di Castello, Francesco Algeri Rignanese, coordinatore di Fratelli d’Italia, e Tommaso Campagni, coordinatore di Forza Italia.

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