Consiglio comunale, lunedì seduta a Città di Castello: da Sogepu alla sanità, fino a scuola e RSA

In aula anche l’ordine del giorno sulla Palestina, la mozione su spray urticante e body cam per la Polizia Locale e le criticità del servizio idrico

CITTÀ DI CASTELLO – Sarà una seduta con molti temi sul tavolo quella del Consiglio comunale di Città di Castello, convocato per lunedì 5 ottobre alle ore 17.30 nella residenza municipale di piazza Gabriotti. L’appuntamento e l’ordine dei lavori risultano pubblicati anche sul portale istituzionale del Consiglio comunale.

Si partirà dalla gestione amministrativa, con il presidente dell’assemblea Luciano Bacchetta chiamato a illustrare il rapporto sul controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al primo semestre 2026.

Subito dopo arriverà in aula l’ordine del giorno del Coordinamento nazionale enti locali per la pace e i diritti umani dal titolo “La Palestina non deve sparire! Facciamo sentire la voce delle città italiane”, che sarà sottoposto al voto del Consiglio.

Tra i punti politicamente più attesi c’è poi quello relativo a Sogepu. Il sindaco Luca Secondi risponderà all’interpellanza presentata dai consiglieri Tommaso Campagni, Elda Rossi, Riccardo Leveque, Roberto Marinelli, Valerio Mancini, Andrea Lignani Marchesani e Filippo Schiattelli sulla gestione della partecipata, sulle nomine e sul piano industriale. L’interpellanza risulta tra gli atti pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Spazio anche alla scuola. L’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti risponderà alla capogruppo di Castello Cambia, Emanuela Arcaleni, sulla richiesta di installazione di impianti di condizionamento nelle scuole dell’infanzia del territorio comunale.

Il sindaco tornerà poi a intervenire su due questioni differenti: il collocamento di opere d’arte nelle rotatorie stradali, sollevato dal consigliere Ugo Mauro Tanzi, e la situazione dell’organico nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Città di Castello, oggetto di un’interrogazione della consigliera Luciana Bassini.

Altro passaggio sarà quello dedicato alla Polizia Locale. Il Consiglio sarà chiamato a discutere e votare la mozione presentata da esponenti di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e liste civiche per dotare gli agenti di spray urticante e body cam, con l’obiettivo dichiarato dai proponenti di aumentare la sicurezza degli operatori e dei cittadini.

Sotto i riflettori anche il servizio idrico nelle località di Felceto, Marchigliano, Bizzi e Coldipozzo. L’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli risponderà all’interrogazione dei consiglieri Roberto Brunelli e Ugo Mauro Tanzi sulle difficoltà di approvvigionamento e sulla situazione del progetto dell’acquedotto, con la richiesta di chiarimenti sul ruolo di Umbra Acque e sull’eventuale istituzione di un tavolo tecnico.

Si parlerà poi di viabilità e lavori pubblici, con l’assessore Rodolfo Braccalenti chiamato a fare il punto, su richiesta di Andrea Lignani Marchesani, sul cantiere di viale Europa e sulla viabilità alternativa.

A chiudere la seduta sarà la mozione della consigliera Alessandra Forini sul tema delle RSA, con la richiesta di contrastare l’aumento delle rette e rafforzare i contributi a sostegno delle famiglie.

Come di consueto, i lavori potranno essere seguiti anche in diretta streaming attraverso il portale istituzionale del Consiglio comunale e il canale YouTube del Comune.