Volley, il Città di Castello Pallavolo si presenta in piazza: cena, cori e il via al tesseramento Supporters

Tavoli apparecchiati sotto il Loggiato Gildoni, i tifosi a cena e sul palco i giocatori chiamati uno per uno. Il Città di Castello Pallavolo ha scelto la piazza per presentare la stagione 2026-2027. Sarà un’annata con due campionati nazionali: la B maschile, girone E, e la B2 femminile, girone G.

Sabato sera non si sono presentati solo i roster. La società ha lanciato anche il Tesseramento Supporters, illustrato da Alberto Radici, direttore generale del settore maschile, e da Diego Benegiamo, direttore sportivo del femminile. L’obiettivo è legare ancora di più il volley biancorosso alla città.

Tra il pubblico c’erano il sindaco Luca Secondi e il presidente del consiglio comunale Luciano Bacchetta. «Castello è la pallavolo», ha detto Bacchetta. C’era anche Arveno Joan, presidente degli anni d’oro e ancora vicino alla società. Soprattutto c’erano i tifosi che, nel finale della scorsa stagione, avevano spinto le squadre nei momenti decisivi.

Il momento più seguito è stata la chiamata sul palco, condotta da Stefano Signorelli e da Lele del Carpio, tifoso e dj di Rvt, che non ha risparmiato battute ai giocatori e ha fatto partire i cori.

La squadra femminile di Fiorella Di Leone mescola giovani e veterane. Malcangi, Moriconi e Rossi sono state chiamate più volte negli stage del Club Italia di Marco Mencarelli. In gruppo ci sono anche le esperte capitan Francesca Mancini e Giada Cesari. I maschi di Marco Bartolini, a lungo vice di Andrea Radici in Superlega, punteranno sull’attacco di Cappelletti, Conti e Bongiorno e sull’esperienza di capitan Lensi, Troiani, Stoppelli e Volpi.

I capitani Mancini e Lensi hanno promesso impegno per una maglia che negli anni Novanta e tra il 2000 e il 2010 ha giocato in categorie superiori.

L’esordio maschile è in programma sabato 17 ottobre alle 18.30, in casa contro la Sirdeco Volley Pescara. Le ragazze debutteranno a Marsciano. Sette giorni dopo giocheranno la prima in casa contro Castelfiorentino, sempre alle 18.30.

Congiunto, Falconara battuta 3-0

Nel pomeriggio, prima della festa, i biancorossi avevano giocato un allenamento congiunto con Falconara, avversaria nello stesso girone. Hanno vinto 3-0. Falconara era senza i centrali Gasparroni e Gucciardi, a Bartolini mancava Cioffi.

Nel primo set è stato decisivo Cappelletti nel finale. Nel secondo ci ha pensato Volpi a muro, sul 27-25. Nel terzo Castello ha recuperato da 11-14, con due difese di F. Cesari e il solito muro del centrale. Si è giocato anche un quarto set con le seconde linee, vinto 25-21 da Falconara.

CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO-T-TRADE GROUP FALCONARA 3-0

(25-23, 27-25, 25-21; quarto set 21-25)

CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO: Troiani, Bongiorno, Conti, Cappelletti, Volpi, Stoppelli, Lensi (L1), Valenti, Rumori, Panizzi L., Panizzi G., Landini, Cesari F. (L2), Celestini, Cesari L., Martinelli. All. Bartolini.

T-TRADE GROUP FALCONARA: Giuliani, Violini, Pulita, Giorgini, Tiranti Sabbatini, Ravellino (L2), Mengoni, Silvestrelli, Ricci, Schiavoni.