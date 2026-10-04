Volley A3, l’ErmGroup Altotevere rimonta Terni e vince 3-1 il test di San Giustino

Sotto di un break, con il Terni ormai vicino a chiudere il quarto set. È lì che l’ErmGroup Altotevere ha ritrovato la lucidità per rimettersi in pari e spuntarla ai vantaggi, 27-25. Finisce 3-1 per i biancazzurri l’allenamento congiunto di sabato al palasport di San Giustino contro la Terni Volley Academy, a due settimane dal via della Serie A3 Credem Banca. In campionato le due squadre non si incroceranno, perché inserite in gironi diversi.

Il Terni di D’Amico, con Partenio in regia, Zornetta di banda, Santangelo opposto e Picardo al centro, ha mostrato subito la sua qualità. Nel primo set ha difeso su tutto, costringendo Marzolla e Alpini a faticare più del previsto, e ha chiuso 25-20. Poi la squadra di Monaldi e Marra si è sciolta: muro più efficace, contrattacchi a segno e un secondo parziale dominato, 25-13. Stesso copione nel terzo, con Baldini entrato al centro al posto di Cengia e rimasto in campo fino alla fine: 25-19. Nel quarto la reazione ternana, respinta solo nel finale. Top scorer Marzolla con 23 punti, seguito da Alpini con 16.

“Cominciamo ad assumere una nostra identità, si è visto il lavoro fatto – ha commentato coach Mirko Monaldi – ma c’è ancora molto da fare”. Il tecnico non ha gradito l’avvio un po’ rigido e chiede più tranquillità nelle gare in casa. Con il passare dei set, però, quanto detto nello spogliatoio si è visto in campo. Quello che manca, spiega, è l’adrenalina delle partite che valgono tre punti: “Ma questo lo potremo verificare soltanto dal 18 ottobre in poi”.

Giovedì intanto la rivincita a Terni, contro un’avversaria più sicura davanti al suo pubblico e dai nove metri. Un test utile anche per preparare le trasferte, visto che il calendario mette subito in fila Cantù e Sarroch.

TABELLINO

ERMGROUP ALTOTEVERE – TERNI VOLLEY ACADEMY 3-1 (20-25, 25-13, 25-19, 27-25)

ERMGROUP ALTOTEVERE: Broccatelli (L) ricez. 60%, Marzolla 23, Bellucci 4, Cengia 4, Pinali, Alpini 16, Quarta 13, Maiocchi 7, Luatti, Baldini 6. Non entrati: Giovagnoli, Procelli, Tessitore, Cherubini. All. Mirko Monaldi e Davide Marra.

TERNI VOLLEY ACADEMY: Crocoli, Finauri, Partenio 1, Oberto (L1) ricez. 60%, Picardo 9, Santangelo 18, Severini 8, Caporossi 4, Zornetta 14, Paounov, Stambuco. Non entrati: Canenti (L2), Arcadi. All. Giancarlo D’Amico e Fabio Bovari.

ALTOTEVERE: battute sbagliate 19, ace 4, muri 15, ricezione 64% (perfetta 20%), attacco 44%, errori 27.

TERNI: battute sbagliate 14, ace 1, muri 8, ricezione 60% (perfetta 13%), attacco 36%, errori 27.

Durata set: 26′, 24′, 29′, 34′, per un totale di un’ora e 53′.