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Città di Castello, 100 anni Associazione Nazionale Carabinieri: il 10 ottobre divieti di sosta e chiusura di via Sauro

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Per le celebrazioni del 100° anniversario della fondazione della sezione di Città di Castello dell’Associazione Nazionale Carabinieri in programma sabato 10 ottobre, il comando della Polizia Locale tifernate ha emesso un’ordinanza finalizzata a garantire esigenze organizzative e svolgimento in sicurezza delle iniziative previste. Il provvedimento stabilisce l’istituzione provvisoria del divieto di sosta su dieci stalli nell’area del parcheggio di piazzale Ferri, individuati nella seconda traversa a sinistra rispetto all’ingresso principale del parco comunale Langer. I posti auto saranno riservati ai mezzi delle forze dell’ordine dalle ore 08.00 fino al termine della manifestazione. Al fine di garantire l’incolumità di tutti i partecipanti all’evento durante la deposizione della corona d’alloro sul Monumento del Carabiniere, situato nell’area verde di via Sauro a ridosso delle mura urbiche, sul lato opposto della carreggiata rispetto al parcheggio Ferri, l’ordinanza prevede dalle ore 10.00 alle ore 11.00 (e comunque fino al termine dell’iniziativa) l’interdizione della viabilità in via Sauro dalla rotatoria Altobelli fino alla rotatoria Bei. Di conseguenza sarà istituto l’obbligo di svolta a destra in via Sauro per chi proviene da via Sant’Andrea, con predisposizione della segnaletica di “Preavviso strada chiusa” all’intersezione di via Sauro con entrambe le due rotatorie.

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