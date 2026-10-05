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Sansepolcro, riparte l’Università dell’Età Libera: nuovo anno accademico dal 16 ottobre

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Le attività tornano nella Biblioteca Comunale Dionisio Roberti. In programma incontri su storia, musica e filosofia, oltre a un’uscita didattica a Recanati e Loreto

SANSEPOLCRO – Riparte il 16 ottobre l’attività dell’Università dell’Età Libera di Sansepolcro, che inaugura il nuovo anno accademico con una novità importante: il ritorno nella Biblioteca Comunale Dionisio Roberti, all’interno di Palazzo Ducci Del Rosso.

L’apertura è fissata per venerdì 16 ottobre alle 17, nella sala conferenze della Biblioteca, con un aperitivo e l’intervento dell’assessore alla Cultura Francesca Mercati.

Il trasferimento della sede didattica e organizzativa è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra l’associazione, l’assessorato alla Cultura e i responsabili della Biblioteca. Per l’Università dell’Età Libera si tratta, di fatto, di un ritorno alle origini e di un modo per rafforzare il legame con uno dei principali luoghi culturali della città.

Il programma di ottobre entrerà poi subito nel vivo. Mercoledì 21 ottobre, alle 17, la professoressa Silvia Casi parlerà di “Enrico VIII e le sue sei mogli”.

Venerdì 23 ottobre sarà invece la volta dell’uscita didattica a Recanati e al Santuario di Loreto. Il programma dettagliato della giornata verrà comunicato successivamente.

Mercoledì 28 ottobre, ancora alle 17, spazio alla musica con “Viaggi e incontri musicali a Firenze”. Protagonista il maestro Salvatore Dell’Atti, che sarà intervistato dal professor Antonio Allegra dell’Università di Perugia.

Il mese si chiuderà venerdì 30 ottobre con l’incontro dedicato a “L’itinerario esistenziale-speculativo di Sant’Agostino e la sua eredità in Leone XIV”, curato dalla professoressa Donatella Pagliacci.

Anche per il nuovo anno accademico il calendario dell’Università dell’Età Libera spazierà tra letteratura, storia, filosofia, musica, arte, teologia e medicina, con una proposta rivolta agli iscritti ma anche, più in generale, alla città.

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