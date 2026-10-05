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Città di Castello, al Circolo della Poesia arriva Germano Innocenti

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Giovedì 8 ottobre la presentazione di “Quel rossore di tramonto sulle mura”. Dialogo con Alessio Emanuele Fiorucci e letture di Valeria Marri

Terzo appuntamento della quarta edizione del Circolo della Poesia al Circolo Tifernate – Accademia degli Illuminati di Città di Castello.

Giovedì 8 ottobre alle 18.30 sarà protagonista Germano Innocenti con il suo nuovo libro “Quel rossore di tramonto sulle mura”, pubblicato da Daimon Edizioni nel 2026.

L’incontro, dal titolo “Tra cielo e pelle – La poesia come luogo di incontro”, sarà l’occasione per conoscere il nuovo lavoro dell’autore e approfondire il rapporto tra poesia, esperienza e relazione. A dialogare con Innocenti sarà Alessio Emanuele Fiorucci, mentre le letture saranno affidate a Valeria Marri.

Ad aprire la serata saranno i saluti dell’avvocato Gregorio Anastasi, presidente del Circolo Tifernate, e della dottoressa Catia Cecchetti, curatrice dell’iniziativa.

Nato a Magliano Sabina nel 1977, Germano Innocenti vive e lavora in Umbria da molti anni. Laureato in Scienze Politiche, dal 2016 è giornalista pubblicista e si occupa di critica letteraria, enogastronomia e cinema. Dal 2025 insegna Sociologia generale alla Link University di Città di Castello.

La sua attività nel campo della poesia comprende da oltre vent’anni reading, spettacoli di contaminazione culturale e collaborazioni musicali. La produzione letteraria è iniziata nel 2001 con una silloge poetica e opere in prosa.

Da circa due anni, insieme al musicista Enrico Guacci, porta inoltre in scena “Non è poesia”, un reading poetico accompagnato da suggestioni musicali che ripercorre il suo percorso lirico.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati in collaborazione con il Comune di Città di Castello – Assessorato alle Politiche culturali, con il patrocinio della Regione Umbria – Assemblea legislativa.

Considerato il numero limitato di posti, è necessaria la prenotazione.

Info e prenotazioni:
ilcircolodellapoesia@circolotifernate.it
339 7203829

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