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Cena del “Chianelli”, a Trestina raccolti 5.530 euro per la solidarietà

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Oltre 250 persone hanno partecipato alla serata organizzata dal gruppo tifernate del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”

È stata una serata di grande partecipazione e solidarietà quella di sabato 3 ottobre al CVA di Trestina, dove si è svolta la tradizionale cena di beneficenza organizzata dal gruppo di Città di Castello del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”.

A rispondere all’appello sono state oltre 250 persone, contribuendo a una raccolta che ha raggiunto la cifra di 5.530 euro, destinata al Comitato impegnato nella ricerca e nella cura di leucemie, linfomi e tumori di adulti e bambini.

Una serata resa possibile soprattutto dal lavoro dei volontari tifernati, impegnati nell’organizzazione, in cucina e nel servizio ai tavoli. Una partecipazione che ha permesso di trasformare la cena in un importante momento di comunità, con un risultato concreto per il Comitato.

Alla serata erano presenti il fondatore e presidente del Comitato “Chianelli” Franco Chianelli e la moglie Luciana, insieme al dottor Luca De Carolis, del reparto di Ematologia dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia.

Hanno partecipato anche il sindaco di Città di Castello Luca Secondi e l’assessore alla Cultura Michela Botteghi.

«Un grazie particolare – ha sottolineato Sergio Scarselli, a nome del gruppo tifernate del “Chianelli” – va a William Camilletti di “Gala Supermercati” per la vicinanza al Comitato e a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, oltre ovviamente ai volontari che si sono impegnati con la consueta passione».

Un risultato che conferma quanto la comunità altotiberina sappia rispondere quando la solidarietà diventa partecipazione concreta.

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