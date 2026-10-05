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Città di Castello, successo per il Trofeo Arcobaleno: in pista i giovani dell’atletica

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Una giornata di sport e divertimento organizzata dall’Atletica Libertas Città di Castello, con i più piccoli protagonisti sulla pista cittadina

Una giornata dedicata ai più piccoli e alla passione per l’atletica. È quella vissuta sabato sulla pista di atletica di Città di Castello, dove si è svolto il Trofeo Arcobaleno, organizzato dall’Atletica Libertas Città di Castello.

A scendere in pista sono stati i giovani atleti e le giovani atlete, impegnati nelle diverse attività proposte dalla società e accompagnati dai tecnici durante le prove.

Al di là del risultato sportivo, a vincere è stato soprattutto il divertimento, con i ragazzi coinvolti in una giornata pensata per avvicinare i più giovani all’atletica attraverso lo sport, il gioco e la condivisione.

Una manifestazione che conferma l’importanza dell’attività giovanile e del lavoro svolto quotidianamente dalle società sportive per creare occasioni di crescita e socialità attraverso lo sport.

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