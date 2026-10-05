Città di Castello, l’Associazione Nazionale Carabinieri celebra 100 anni

Sabato 10 ottobre la Sezione Tifernate festeggia il centenario con una giornata tra memoria, scuole, istituzioni e musica

Un secolo di storia, di presenza sul territorio e di legame con la comunità. È quello che celebrerà sabato 10 ottobre l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Tifernate di Città di Castello, fondata nel 1926.

Una ricorrenza che quest’anno si intreccia con la tradizionale celebrazione della Virgo Fidelis e che sarà vissuta attraverso una giornata pensata per coinvolgere cittadini, famiglie, scuole, autorità civili e militari.

«Il progetto nasce dal desiderio di vivere momenti di celebrazione condivisa, nella convinzione che le solennità e le ricorrenze siano occasione di crescita collettiva», spiega il presidente della Sezione Tifernate, Mario Menghi. Una celebrazione che vuole ricordare il legame tra l’Arma dei Carabinieri e valori come fedeltà, coraggio e servizio alla comunità.

Il programma prenderà il via alle 10 con una pattuglia a cavallo nelle vie della città. Alle 10.30 è previsto il ritrovo con gli studenti delle scuole elementari e medie, seguito dalla deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai caduti dell’Arma e dall’esibizione della squadra acrobatica dei Carabinieri cinofili.

Saranno momenti dedicati alla memoria e alla storia, con un particolare riferimento anche alla figura del colonnello Valerio Gildoni, davanti alla cui targa è prevista una sosta nel corso delle celebrazioni.

Nel pomeriggio, alle 16.30, sarà celebrata la Santa Messa in Duomo. Alle 17.30 partirà la sfilata attraverso il centro storico, che accompagnerà la giornata verso il momento conclusivo.

Alle 18, infatti, il Parco di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio ospiterà il concerto della Fanfara della Scuola Sottufficiali di Firenze, grande finale di una giornata dal forte valore simbolico.

«Come Maria veglia sui fedeli, i Carabinieri vegliano sulla sicurezza della popolazione», sottolinea Menghi, evidenziando il significato che la celebrazione assume in occasione del centenario.

Il presidente ha inoltre ringraziato il Comune di Città di Castello per gli interventi realizzati nei luoghi della città e l’intera comunità per la vicinanza dimostrata alla Sezione Tifernate durante i suoi quasi cento anni di presenza sul territorio.

Un anniversario che diventa così non soltanto un momento celebrativo, ma l’occasione per rileggere un secolo di storia e rinnovare il rapporto tra l’Associazione, l’Arma e la città.

