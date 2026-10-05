Città di Castello, domenica 11 ottobre il Palio Rafting Nazionale UISP sul Tevere

Due giornate tra sport, natura e territorio: sabato la discesa sul fiume, domenica la sfida tra gli equipaggi

Il fiume Tevere torna protagonista a Città di Castello con la quarta edizione del Palio Rafting Nazionale UISP Acquaviva, appuntamento dedicato allo sport, alla socialità e alla valorizzazione dell’ambiente.

La manifestazione si svolgerà sabato 10 e domenica 11 ottobre presso la sede dell’ASD Canoa Club Città di Castello, sul Tevere, ed è organizzata da UISP Acquaviva nazionale e Comitato UISP Umbria, in collaborazione con l’ASD Canoa Club Città di Castello, affiliata FICK.

L’obiettivo non è soltanto quello di portare sul fiume una competizione sportiva, ma anche di richiamare l’attenzione sull’importanza dei corsi d’acqua, da salvare, valorizzare e vivere come patrimonio delle comunità e possibile volano per lo sviluppo turistico del territorio.

Il programma prenderà il via sabato 10 ottobre alle 14, con una discesa aperta ai partecipanti in kayak, SUP, rafting e altre imbarcazioni, lungo un tratto del Tevere scelto per permettere di conoscere anche le bellezze naturali che circondano Città di Castello.

La giornata clou sarà invece domenica 11 ottobre, quando alle 10 prenderà il via il Palio Rafting. Gli equipaggi si sfideranno in una prima prova con partenza contemporanea. I primi due classificati accederanno direttamente alla finale, mentre gli altri dovranno affrontare ulteriori sfide per conquistare il terzo posto disponibile.

Le gare proseguiranno fino alle 12.30 circa, quando spazio sarà lasciato alle premiazioni e alla festa finale insieme a tutti i partecipanti.

La manifestazione è aperta agli sportivi appartenenti ad associazioni e gruppi regolarmente tesserati UISP. L’organizzazione invita a formare equipaggi il più possibile misti, proprio per rafforzare lo spirito di condivisione che caratterizza l’iniziativa. L’età minima per partecipare è 10 anni.

Per la discesa del sabato i partecipanti dovranno disporre della propria attrezzatura, compresi muta, calzature adeguate, casco, giubbotto salvagente e imbarcazione. Per il Palio della domenica saranno invece l’organizzazione a mettere a disposizione gommoni da rafting e pagaie.

Due giornate, quindi, nelle quali sport e ambiente si incontrano sul Tevere, con l’obiettivo di far conoscere il fiume, viverlo in sicurezza e ricordare quanto possa rappresentare una risorsa per tutta la comunità.