Eco Rally Madeira, dominio ceco e ancora punti per Lancia

Il podio mondiale sarà definito sulle Dolomiti, con Guerrini e Prusak al momento terzi

Molte cose non hanno funzionato a bordo della Lancia Ypsilon di Gass Racing impegnata nell’Eco Rally Madeira: Guerrini e Prusak hanno avuto una disastrosa prima giornata per poi eccellere in quella successiva. Tre prove speciali vinte ma che non bastano ad andare oltre il quarto posto nella regolarità e il settimo nella combinata che assegna punti FIA. Un piazzamento che vale a Lancia 6 punti nella classifica costruttori ma ai portacolori di San Marino solo 2, dato che hanno dovuto scartare i 4 punti del precedente peggiore piazzamento.

La vittoria è andata alla coppia ceca Bydžovský-Timura seguiti dai connazionali Žďárský-Nábělek, a conferma che la terra boema è ormai diventata il punto di riferimento di questa disciplina sportiva. Il campionato nazionale è infatti eccellente e forgia campioni grazie a una ottima cooperazione tra federazione, organizzatori di gare ed equipaggi. Terzi i francesi Le Borgne-Stricher, veterani delle gare portoghesi. Il dominio di Bydžovský e Timura nella regolarità è stato tale da mettere fine alle otto vittorie consecutive di Hyundai Inster.

Nella conferenza stampa di fine gara, svoltasi presso la biblioteca del comune di Machico, Guido Guerrini si è detto rammaricato per il primo giorno di gara ma molto soddisfatto per quanto è emerso nel secondo: “Cresce il feeling con Lancia Ypsilon ed è bello vedere l’interesse del pubblico per la nostra auto anche quando i risultati non arrivano”, ha commentato il pilota con licenza sammarinese.

“Dispiace non poter onorare con un migliore risultato questa difficile trasferta in mezzo all’Atlantico. Massima soddisfazione per le vittorie delle ‘speciali’ della domenica e per il terzo posto nel Machico Hill Climb, una prova non valida per la FIA Ecorally Cup dove potenza e controllo del veicolo facevano la differenza”, ha aggiunto Artur Prusak.

La dodicesima e ultima tappa della FIA Ecorally Cup andrà in scena tra quindici giorni lungo le strade di Trentino e Veneto per l’Eco Dolomites Gt. Con i titoli piloti, copiloti e costruttori già assegnati restano la partita per completare il podio iridato e il prestigio dell’ultima vittoria stagionale.