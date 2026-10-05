Quando la passione si fa dolce: a Perugia la pallanuoto giovanile si veste di festa e valore

Presentata nella magica cornice della Città del Cioccolato la 13ª edizione del Torneo “Eurochocolate”: tre giorni di sfide, tifo stellare, correttezza ed emozioni tra le corsie della Piscina Pellini

(Perugia) Il profumo del cacao incontra la carica travolgente dell’acqua clorata, per una di quelle storie di sport e territorio capaci di far battere forte il cuore di un’intera comunità. Sabato 3 ottobre, nella suggestiva ed evocativa cornice della “Prigione di San Francesco” — gioiello Incastonato nella nuovissima Città del Cioccolato di Perugia —, è stata ufficialmente illustrata la tredicesima edizione del Torneo di Pallanuoto “Eurochocolate – Città di Perugia”. Un appuntamento ormai entrato nel mito dello sport giovanile, pronto a trasformare la storica Piscina Pellini, dal 16 al 18 ottobre, nel teatro di un’esperienza indimenticabile.

A fare da regista e motore propulsore di questo miracolo organizzativo è la Libertas Rari Nantes Perugia, icona natatoria della città dal lontano 1958, con la partecipazione di Mauro Brugnoni (Presidente Amatori Nuoto). Quest’anno, la manifestazione compie un salto di qualità storico grazie alla nuova e scintillante partnership con la Città del Cioccolato: un connubio perfetto che unisce l’energia pura del vivaio pallanuotistico all’eccellenza turistica e culturale simbolo di Perugia nel mondo.

I numeri parlano chiaro e promettono scintille: 250 giovanissimi atleti pronti a darsi battaglia a colpi di bracciate e palbackgrounds, scortati da uno staff di oltre 50 tra tecnici e dirigenti. In tre giorni di fuoco si alterneranno ben 36 sfide infuocate che vedranno protagoniste le categorie Ragazzi Under 14 e Allievi Under 16. La formula? Un’avvincente sfida combinata: il Trofeo Eurochocolate andrà infatti al club capace di dominare la classifica generale sommando i punteggi ottenuti dalle sue due formazioni.

Otto le grandi corazzate pronte a contendersi lo scettro: oltre ai padroni di casa della Libertas Rari Nantes Perugia, determinati a far valere il fattore campo, scenderanno in vasca colossi del calibro di Roma Vis Nova, S.S. Lazio Nuoto, S.C. Quinto, Alma Nuoto, Roma Zero9, Cooper Nuoto Carpi e la temibile Rari Nantes Bologna, campionessa uscente pronta a difendere il titolo con le unghie e con i denti. Un parterre de roi che conferma l’altissimo livello tecnico raggiunto dal torneo.

Attorno alla vasca si preannuncia la solita, caldissima bolgia: gli organizzatori attendono oltre 4.000 spettatori pronti ad affollare gli spalti della Pellini, trasformandola in un vero e proprio “stadio dell’acqua”. E per chi non potrà essere presente a sostenere i propri beniamini, lo spettacolo scorrerà in diretta streaming sul canale YouTube della Libertas Rari Nantes Perugia, con l’ambizione dichiarata di superare il record di oltre 40.000 visualizzazioni registrato nell’edizione passata.

Ma la pallanuoto a Perugia è anche e soprattutto una scuola di vita. Durante il vernissage è stato ribadito con forza il valore educativo del torneo, testimoniato dal ritorno del prestigioso Premio Fair Play, promosso dal Panathlon Club Perugia e destinato alla società che saprà distinguersi per lealtà, rispetto e correttezza dentro e fuori dal campo. Non solo: la presentazione ha aperto una finestra importante sul futuro del movimento umbro, celebrando la forte sinergia strategica avviata tra la Libertas Rari Nantes e la SC Gryphus, un’alleanza tra le due storiche realtà cittadine pensata per unire strutture, risorse e visioni nel nome dei giovani.

All’evento, guidato dal presidente della Libertas Rari Nantes Perugia Massimo Pici, hanno partecipato con entusiasmo le massime autorità sportive e cittadine, tra cui l’Assessore allo Sport Pierluigi Vossi, il presidente del CR FIN Umbria Giorgio Pierini e il presidente del Panathlon Club Perugia Luca Ginetto, testimoni del grande abbraccio istituzionale offerto da Regione Umbria, Assemblea Legislativa, Comune e CONI.

Dalla Prigione di San Francesco è partito un segnale di festa, comunità e grande agonismo. Il conto alla rovescia è terminato, l’adrenalina è al massimo: calottine ben allacciate, fischio d’inizio e palla al centro. Perugia è pronta a ruggire!