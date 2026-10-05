Sansepolcro, domenica 11 ottobre il Museo Civico apre alle famiglie con FAMu

Il Museo “Piero della Francesca” aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: arte e patrimonio da vivere insieme

Il Museo Civico “Piero della Francesca” di Sansepolcro aderisce a FAMu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, in programma domenica 11 ottobre 2026.

L’iniziativa coinvolge musei e luoghi della cultura in tutta Italia con l’obiettivo di avvicinare soprattutto i più piccoli al patrimonio artistico, trasformando la visita al museo in un’esperienza da condividere con tutta la famiglia.

Anche a Sansepolcro sarà quindi possibile trascorrere una giornata alla scoperta delle opere di Piero della Francesca e delle altre testimonianze artistiche custodite nelle sale del Museo Civico, in un percorso pensato per far vivere il museo come uno spazio aperto, accogliente e accessibile anche ai bambini.

«Iniziative come FAMu sono importanti perché ci permettono di avvicinare le nuove generazioni al nostro patrimonio attraverso un’esperienza vissuta insieme alla famiglia», sottolinea l’assessore alla Cultura Francesca Mercati, ricordando il valore del Museo Civico e della Casa di Piero nel raccontare l’identità della città.

Il Museo Civico sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. L’attività organizzata nell’ambito della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è compresa nel biglietto d’ingresso.

Per informazioni: 0575 732218.