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Libri Gratis, riaperti i termini: domande fino al 22 ottobre

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La Regione Toscana riapre il bando per il contributo all’acquisto dei libri scolastici per l’anno 2026-2027

C’è ancora tempo per le famiglie toscane che non hanno presentato la domanda per “Libri Gratis”, la misura della Regione Toscana pensata per sostenere le spese per i libri scolastici degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

I termini del bando per l’anno scolastico 2026-2027, inizialmente fissati al 30 giugno, sono stati riaperti. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 18 di giovedì 22 ottobre.

L’iniziativa rientra in Giovanisì, il progetto della Regione Toscana dedicato all’autonomia dei giovani, e punta a favorire l’accesso all’istruzione attraverso un contributo destinato all’acquisto dei libri scolastici.

Per le famiglie che rientrano nei requisiti previsti dal bando, la riapertura dei termini rappresenta quindi una nuova possibilità per richiedere il sostegno.

Le domande devono essere presentate entro la scadenza indicata dalla Regione.

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