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Selci, apertura straordinaria dell’isola ecologica per i cittadini di Citerna

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Dal 6 ottobre possibile conferire al Centro di Raccolta di San Giustino durante i lavori dell’isola ecologica di Pistrino

A partire da martedì 6 ottobre, i cittadini del Comune di Citerna potranno utilizzare anche il Centro di Raccolta comunale di San Giustino, nella frazione di Selci, in via Madonna del Tevere.

La possibilità nasce dall’accordo tra i Comuni di Citerna e San Giustino, attivato per garantire un servizio alternativo durante il periodo di chiusura dell’Isola Ecologica di Pistrino, interessata dai lavori di manutenzione.

Il servizio sarà disponibile per tutta la durata degli interventi a Pistrino, consentendo ai cittadini di continuare a effettuare i propri conferimenti senza interruzioni.

Gli orari

  • Lunedì: 8.30-12.30
  • Martedì: 8.30-12.30
  • Mercoledì: 8.30-12.30 e 13.30-17.30
  • Giovedì: 8.30-12.30
  • Venerdì: 8.30-12.30
  • Sabato: 8-13 e 14-18

L’apertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le due amministrazioni comunali, che hanno formalizzato l’accordo con le rispettive deliberazioni di Giunta.

Il Comune di Citerna ringrazia il Comune di San Giustino per la disponibilità e la collaborazione.

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