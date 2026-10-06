Monte Santa Maria Tiberina, il calcio che unisce Italia e Inghilterra: 23ª sfida con gli Snakepit Strollers

Una giornata di sport e amicizia: gli inglesi vincono 6-3, ma a conquistare tutti è ancora una volta il legame tra le due squadre

Non è soltanto una partita di calcio. Da 23 anni l’amichevole tra il G.S. Monte Santa Maria Tiberina e gli amici inglesi dello Snakepit Strollers di Londra è soprattutto una storia di amicizia che continua a rinnovarsi.

Sabato 3 ottobre il campo di Monte Santa Maria Tiberina ha ospitato l’ennesimo capitolo di questo appuntamento ormai diventato una tradizione. Una giornata vissuta tra calcio, sorrisi, convivialità e voglia di stare insieme, con il valore dello sport che ancora una volta è andato ben oltre il risultato.

Questa volta a festeggiare sul campo sono stati gli ospiti inglesi, che hanno superato il Monte Santa Maria Tiberina con il punteggio di 6-3.

Ma il risultato, come accade ormai da tanti anni, è rimasto quasi sullo sfondo rispetto al significato della giornata. A contendersi la partita sono state due realtà unite da un rapporto che nel tempo è diventato qualcosa di molto più grande di una semplice sfida sportiva.

All’iniziativa hanno partecipato anche le Vecchie Glorie MDL e il Club Amicizia di Città di Castello, contribuendo a rendere ancora più ricco il pomeriggio.

Una festa dello sport e dell’amicizia che ha riunito giocatori, organizzatori e appassionati, nel segno di una collaborazione che continua a mettere in contatto Monte Santa Maria Tiberina e Londra.

Perché alla fine il calcio può anche assegnare una vittoria e una sconfitta, ma certe partite raccontano qualcosa che resta molto più a lungo del risultato: la capacità dello sport di creare relazioni, far incontrare persone e costruire amicizie oltre i confini.

L’appuntamento è già fissato idealmente al prossimo anno, per la 24ª edizione.