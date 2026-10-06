Ospedale di Orvieto, 15 nuovi dirigenti medici per rafforzare i reparti

Assunzioni a tempo indeterminato in Cardiologia, Chirurgia, Pediatria, Radiodiagnostica, Urologia e Ginecologia

Un nuovo passo avanti per l’ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto, dove sono state completate le procedure per l’assunzione di 15 nuovi dirigenti medici.

L’operazione, portata avanti dalla Usl Umbria 2 d’intesa con la presidente della Regione Stefania Proietti e la direttrice Salute e Welfare Daniela Donetti, punta a rafforzare gli organici e a consolidare i servizi del presidio ospedaliero.

I nuovi professionisti, tutti assunti a tempo indeterminato, entreranno nei reparti di Cardiologia, Chirurgia Generale, Pediatria, Radiodiagnostica, Urologia e Ginecologia e Ostetricia.

Un inserimento che arriva per coprire posti rimasti vacanti e dare maggiore stabilità agli organici, alleggerendo anche il carico di lavoro dei professionisti già in servizio.

Ma l’obiettivo è più ampio: con l’arrivo dei nuovi specialisti, l’azienda sanitaria punta a rafforzare la capacità dell’ospedale di garantire prestazioni sanitarie sempre più efficaci e adeguate alle esigenze della popolazione.

L’ingresso dei 15 medici rappresenta quindi un investimento sul Santa Maria della Stella e sul suo ruolo di riferimento per il territorio orvietano.

Per la Usl Umbria 2, il piano di assunzioni conferma l’impegno a garantire servizi di cura più vicini ai cittadini e a rafforzare la risposta dell’ospedale ai bisogni di salute della comunità.