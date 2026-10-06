Search
SanitàUmbria

Ospedale di Orvieto, 15 nuovi dirigenti medici per rafforzare i reparti

Data:

Assunzioni a tempo indeterminato in Cardiologia, Chirurgia, Pediatria, Radiodiagnostica, Urologia e Ginecologia

Un nuovo passo avanti per l’ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto, dove sono state completate le procedure per l’assunzione di 15 nuovi dirigenti medici.

L’operazione, portata avanti dalla Usl Umbria 2 d’intesa con la presidente della Regione Stefania Proietti e la direttrice Salute e Welfare Daniela Donetti, punta a rafforzare gli organici e a consolidare i servizi del presidio ospedaliero.

I nuovi professionisti, tutti assunti a tempo indeterminato, entreranno nei reparti di Cardiologia, Chirurgia Generale, Pediatria, Radiodiagnostica, Urologia e Ginecologia e Ostetricia.

Un inserimento che arriva per coprire posti rimasti vacanti e dare maggiore stabilità agli organici, alleggerendo anche il carico di lavoro dei professionisti già in servizio.

Ma l’obiettivo è più ampio: con l’arrivo dei nuovi specialisti, l’azienda sanitaria punta a rafforzare la capacità dell’ospedale di garantire prestazioni sanitarie sempre più efficaci e adeguate alle esigenze della popolazione.

L’ingresso dei 15 medici rappresenta quindi un investimento sul Santa Maria della Stella e sul suo ruolo di riferimento per il territorio orvietano.

Per la Usl Umbria 2, il piano di assunzioni conferma l’impegno a garantire servizi di cura più vicini ai cittadini e a rafforzare la risposta dell’ospedale ai bisogni di salute della comunità.

Commenti
Previous article
Montone, un milione di euro per potenziare la rete elettrica di Santa Maria di Sette
Next article
Monte Santa Maria Tiberina, il calcio che unisce Italia e Inghilterra: 23ª sfida con gli Snakepit Strollers

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Montone, sabato 10 ottobre una conferenza sui primi insediamenti francescani femminili

Redazione Redazione -
Alla chiesa di San Francesco un appuntamento dedicato alla...

Sansepolcro, domenica 11 ottobre il Museo della Vetrata apre alle famiglie

Redazione Redazione -
Anche il museo aderisce a FAMu: visita guidata e...

Sogepu, Forza Italia Città di Castello: ‘La maggioranza, in Consiglio comunale, liquida in mezz’ora un tema decisivo per il futuro della città

Redazione Redazione -
Su Belladanza servono risposte chiare. Promuoveremo un incontro pubblico...

Sansepolcro, torna “Musica nel silenzio”: il cinema muto incontra la musica dal vivo

Redazione Redazione -
Giovedì 8 ottobre al Cinema Nuova Aurora una serata...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Montone, sabato 10 ottobre una conferenza sui primi insediamenti francescani femminili

Eventi 0
Alla chiesa di San Francesco un appuntamento dedicato alla...

© 2024 Primo Piano Notizie