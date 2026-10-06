Montone, un milione di euro per potenziare la rete elettrica di Santa Maria di Sette

E-Distribuzione investe sulle infrastrutture dell’area industriale: quasi 2,5 chilometri di nuove linee interrate e interventi su cavi e cabine

Un investimento da un milione di euro per rendere più moderna, efficiente e affidabile la rete elettrica dell’area industriale di Santa Maria di Sette, a Montone.

Il piano di potenziamento di E-Distribuzione è stato presentato nel corso di un incontro che ha messo allo stesso tavolo Comune, Confindustria Umbria, gestore della rete e imprese del territorio, con l’obiettivo di affrontare le criticità emerse e individuare interventi in grado di sostenere anche lo sviluppo del comparto produttivo.

Il progetto prevede il potenziamento della linea di media tensione “Faldo”, con la realizzazione di quasi 2,5 chilometri di nuove linee interrate, la sostituzione dei cavi esistenti con tecnologie più moderne e l’ammodernamento delle cabine di alimentazione.

Una serie di lavori pensati per aumentare la capacità della rete e garantire maggiore continuità del servizio alle aziende insediate nell’area industriale.

Secondo il programma presentato, i principali interventi saranno completati entro la fine del 2026, mentre le attività di smantellamento e razionalizzazione delle infrastrutture esistenti proseguiranno successivamente.

Per il Comune si tratta di una risposta concreta alle esigenze manifestate dalle imprese. L’Amministrazione ha infatti seguito il confronto con E-Distribuzione proprio a partire dalle segnalazioni arrivate dal tessuto produttivo locale.

Una rete elettrica più solida rappresenta oggi un elemento importante per la competitività delle aziende e per la capacità di un territorio di attrarre e sostenere attività produttive.

Il percorso di collaborazione tra Comune, E-Distribuzione, Confindustria Umbria e imprese proseguirà anche durante l’esecuzione degli interventi, con l’obiettivo di accompagnare i lavori e ridurre al minimo gli eventuali disagi per le attività della zona.