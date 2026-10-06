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Pistrino, chiuso il Centro di Raccolta comunale per lavori di manutenzione

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Il centro di via A. Volta resterà chiuso fino a sabato 17 ottobre. Riapertura prevista lunedì 19

Il Centro di Raccolta comunale di Pistrino, in via A. Volta, è temporaneamente chiuso al pubblico per consentire alcuni interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento della pavimentazione.

La chiusura è iniziata lunedì 5 ottobre e proseguirà fino a sabato 17 ottobre 2026 compreso. Durante questo periodo non sarà quindi possibile effettuare conferimenti presso il centro.

I lavori prevedono in particolare il rifacimento del manto bituminoso. Sarà necessario spostare i cassoni e garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, oltre a lasciare il tempo necessario all’assestamento della nuova pavimentazione.

La riapertura è prevista da lunedì 19 ottobre, con i consueti orari di apertura, salvo eventuali esigenze tecniche o condizioni meteorologiche che potrebbero modificare il calendario.

Il Comune di Citerna si scusa per il temporaneo disagio e ringrazia i cittadini per la collaborazione.

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