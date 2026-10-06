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Valtiberina 7, questa sera ospite Gianluca Finocchi

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L’esponente di Azione di Pieve Santo Stefano sarà protagonista della nuova puntata, in onda dalle 20.30 su Rete Sole canale 11 e successivamente on demand su televaltiberina.tv

Nuovo appuntamento questa sera con Valtiberina 7, il format di approfondimento dedicato alla politica, all’attualità e ai temi che interessano il territorio.

Ospite della puntata sarà Gianluca Finocchi, esponente di Azione a Pieve Santo Stefano, con il quale saranno affrontati diversi argomenti legati alla vita amministrativa e politica locale, insieme alle prospettive future del territorio e alle questioni che riguardano più da vicino la Valtiberina.

Un confronto diretto, pensato per approfondire idee, posizioni e proposte, dando spazio anche ai temi che animano il dibattito politico nei comuni della vallata.

La trasmissione andrà in onda questa sera dalle ore 20.30 su Rete Sole, canale 11 del digitale terrestre.

La puntata sarà inoltre disponibile on demand su televaltiberina.tv.

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