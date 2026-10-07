Anteprima Sport, questa sera protagonisti Caracchini e Butini della Dukes Basket Sansepolcro

Appuntamento alle 20.30 su Rete Sole, canale 11, e on demand su televaltiberina.tv. Al centro della puntata la nuova stagione della formazione bianconera e il lavoro sul settore giovanile
Nuovo appuntamento questa sera con Anteprima Sport, la trasmissione dedicata alle realtà sportive del territorio.
Ospiti della puntata saranno Giovanni Caracchini e Alessandro Butini della Dukes Basket Sansepolcro, protagonisti di un confronto dedicato alla nuova stagione della società bianconera.
Nel corso della trasmissione si parlerà del lavoro portato avanti in queste settimane, degli obiettivi della squadra, delle prospettive per il campionato e dell’importanza del settore giovanile, da sempre uno dei punti di riferimento del progetto Dukes.
Un’occasione anche per conoscere più da vicino il percorso della società e le aspettative in vista dei prossimi impegni.
Anteprima Sport andrà in onda questa sera, mercoledì 7 ottobre, a partire dalle ore 20.30 su Rete Sole, canale 11, e sarà successivamente disponibile on demand su televaltiberina.tv.