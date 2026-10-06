Altotevere, Baldini si fa spazio al centro



Buona prova del 21enne nel test vinto 3-1 contro Terni: “La palla gira meglio e cresce lo spirito agonistico”

Una prestazione che può servire per prendere fiducia e, perché no, anche per mettere qualche dubbio in più allo staff tecnico nelle scelte future. Tommaso Baldini è stato certamente una delle note positive dell’allenamento congiunto che sabato scorso ha visto la ErmGroup Altotevere superare per 3-1 il Terni Volley Academy.

Il centrale, 21 anni compiuti lo scorso 20 settembre, ha giocato il terzo e il quarto set chiudendo con 6 punti: 3 su 3 in attacco, due muri vincenti e un ace. Numeri interessanti per il giocatore originario di Massa, arrivato dalla Emma Villas Codyeco Lupi Siena, che confermano come anche al centro la concorrenza sia destinata a essere uno dei temi della stagione.

«Mi ha fatto molto piacere dare il mio contributo – racconta Baldini – e penso di essermela cavata bene nella prima occasione contro una squadra di Serie A3. Lo scorso anno avevo già esordito in A2, ma con Altotevere finora avevo incontrato soltanto formazioni di Serie B».

L’impatto con la partita non è stato comunque semplice. «Ero entrato un po’ timoroso, poi i compagni e i due tecnici mi hanno trasmesso la convinzione giusta».

Al di là della prova personale, Baldini guarda soprattutto alla crescita della squadra. Altotevere era partita con qualche difficoltà, soprattutto nel primo set, prima di cambiare passo. «Abbiamo commesso diversi errori e ci mancava un po’ di piglio agonistico. Poi siamo cresciuti e nel quarto set, vinto ai vantaggi in rimonta, si è vista chiaramente la voglia di non mollare e di non far cadere la palla».

Un lavoro che passa anche dall’intesa con il palleggiatore Alessandro Bellucci. «Al centro siamo in quattro e abbiamo caratteristiche differenti. Su alcune situazioni siamo già a buon punto, su altre dobbiamo ancora lavorare. Bellucci deve adattare il gioco alle caratteristiche di ciascuno».

E poi c’è il muro, fondamentale nel quale Baldini sabato ha lasciato il segno, arrivando anche a chiudere il terzo set. «Sono stato il primo a essere sorpreso di me stesso».

Il campionato è ormai vicino e la sensazione del giovane centrale è comunque positiva. «Ci sono ancora dinamiche da sistemare e dettagli sui quali lavorare, ma la palla sta girando meglio e nei nostri allenamenti prevale sempre di più lo spirito della gara».

Per la ErmGroup Altotevere il prossimo test è già fissato: giovedì 8 ottobre, nel pomeriggio, nuovo allenamento congiunto contro il Terni Volley Academy, questa volta in trasferta.