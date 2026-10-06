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Città di Castello, poche colonnine per le auto elettriche: Serafini interroga il Comune

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Il consigliere comunale della lista Luca Secondi Sindaco chiede se l’amministrazione abbia allo studio un piano per potenziare i punti di ricarica sul territorio.

CITTÀ DI CASTELLO – Sono ancora poche le colonnine per la ricarica delle auto elettriche presenti a Città di Castello. A sollevare la questione è il consigliere comunale Claudio Serafini, della lista Luca Secondi Sindaco, che ha presentato un’interrogazione rivolta all’amministrazione comunale.

Serafini chiede in particolare se il Comune abbia allo studio un piano per aumentare il numero dei punti di ricarica e adeguare il territorio alle nuove esigenze legate alla mobilità elettrica.

Secondo il consigliere, l’installazione delle colonnine dovrebbe essere programmata tenendo conto soprattutto dei flussi di traffico, delle zone più frequentate, dei parcheggi, delle aree commerciali e di quelle residenziali.

Altro aspetto è quello della collocazione. Le colonnine, sottolinea Serafini, dovrebbero essere installate in punti facilmente accessibili, sicuri e vicini alle principali arterie stradali, valutando anche la presenza della rete elettrica e la possibilità di realizzare stalli dedicati.

Da qui la richiesta all’amministrazione: capire se esista già una programmazione in questo senso e quali siano eventualmente i tempi previsti per aumentare il numero delle colonnine presenti nel territorio comunale.

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