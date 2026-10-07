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Città di Castello, fermati sulla E45 con attrezzi da scasso: denunciati tre uomini

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I Carabinieri li hanno controllati mentre viaggiavano verso sud. Nell’auto trovati un piede di porco e un trapano con set di punte

Controlli rafforzati in Altotevere contro i furti e, durante uno dei servizi predisposti dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, tre uomini sono stati denunciati per il possesso ingiustificato di attrezzi da scasso.

I militari hanno fermato lungo la E45/SS 3 bis, in direzione sud, un’auto che aveva attirato la loro attenzione. Alla vista della pattuglia, infatti, il conducente aveva aumentato la velocità.

Il veicolo, risultato intestato a una società di noleggio, trasportava tre uomini di 32, 29 e 28 anni, provenienti da altre regioni. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, i tre avevano precedenti specifici per reati contro il patrimonio e non avrebbero fornito una valida spiegazione sulla loro presenza nella zona.

La successiva perquisizione personale e dell’autovettura ha permesso di trovare alcuni strumenti nascosti all’interno di una valigia: un piede di porco e un trapano con un set di punte.

Gli attrezzi sono stati sequestrati e saranno sottoposti agli accertamenti tecnici previsti.

I tre uomini sono stati quindi deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia, con l’ipotesi di reato di possesso ingiustificato di attrezzi da scasso.

L’attività rientra nei servizi predisposti dai Carabinieri per aumentare la presenza sul territorio nelle fasce orarie considerate maggiormente esposte al rischio di furti e tentativi di furto.

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