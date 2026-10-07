Perugia, falsi lingotti d’oro: denunciato un 19enne

I Carabinieri lo hanno fermato a Fontivegge mentre trattava la vendita con un 76enne. I due lingotti sequestrati erano in realtà di rame

Aveva contattato un uomo di 76 anni attraverso una piattaforma online, proponendogli l’acquisto di due lingotti d’oro. Ma quando è arrivato il momento della compravendita, alla stazione ferroviaria di Fontivegge, sono intervenuti i Carabinieri.

Il 19enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia con l’ipotesi di tentata truffa aggravata.

A far scattare l’intervento è stata la segnalazione dello stesso 76enne al Numero Unico di Emergenza 112, dopo aver avuto alcuni dubbi sulla trattativa.

I militari della Stazione di Perugia sono arrivati alla stazione e hanno individuato il giovane mentre stava contrattando con l’uomo. La successiva perquisizione ha permesso di trovare due manufatti del peso complessivo di 81 grammi, immediatamente sequestrati.

Gli accertamenti hanno poi chiarito che quelli presentati come lingotti d’oro erano in realtà di rame.

La vicenda, però, avrebbe avuto un precedente. Il 76enne ha infatti raccontato ai Carabinieri di aver già acquistato dalla stessa persona due lingotti analoghi il 10 settembre scorso, pagando 7.600 euro.

Al termine degli accertamenti e delle formalità previste, il giovane è stato quindi deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Un episodio che richiama ancora una volta l’attenzione sulle compravendite attraverso piattaforme online e sull’importanza di verificare con attenzione venditori, prodotti e modalità di pagamento prima di concludere una trattativa.