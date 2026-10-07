Città di Castello Pallavolo, ultimo test prima dell’esordio: venerdì arriva Arezzo

I biancorossi entrano nella penultima settimana di preparazione. Bartolini: “Contro Falconara abbiamo vinto, ma dobbiamo ancora migliorare servizio e muro-difesa”

Manca sempre meno all’esordio in campionato per il Città di Castello Pallavolo maschile. La squadra di Marco Bartolini è entrata nella penultima settimana di preparazione alla Serie B, che prenderà il via sabato 17 ottobre con la sfida contro la Sirdeco Pescara.

Dopo la presentazione ufficiale della squadra, il gruppo è tornato al lavoro in palestra con l’obiettivo di arrivare pronto all’appuntamento con il campionato. Prima dell’esordio, però, c’è ancora un ultimo test: venerdì i biancorossi affronteranno il Club Arezzo, chiudendo così il ciclo di allenamenti congiunti.

L’appuntamento arriva dopo la vittoria ottenuta sabato scorso contro il Falconara, un risultato che ha dato indicazioni positive ma anche mostrato alcuni aspetti sui quali continuare a lavorare.

«Siamo partiti un po’ contratti e abbiamo fatto fatica all’inizio contro una squadra guidata da un palleggiatore esperto – spiega Bartolini –. Ho chiesto ai ragazzi di limitare gli errori e poi abbiamo portato a casa il risultato, anche se dobbiamo migliorare in determinati fondamentali».

Il lavoro in questa fase è concentrato soprattutto sulla tecnica e sul gioco di squadra, con particolare attenzione al servizio e alla correlazione tra muro e difesa.

A confermare il momento di crescita è anche Niccolò Cappelletti, uno dei nuovi martelli biancorossi, che considera la sfida con Arezzo un test importante prima di iniziare a fare sul serio.

«Contro Arezzo chiuderemo il ciclo di amichevoli – sottolinea Cappelletti –. Sarà un ulteriore test per capire a che punto siamo, perché i toscani sono una squadra che ha intenzione di disputare un bel campionato».

Il giocatore non nasconde poi la soddisfazione per il ritorno in maglia biancorossa, ricordando il legame con Città di Castello e con il territorio.

«La maglia biancorossa mi ha lanciato in Serie A. Qui c’è tanto entusiasmo perché la pallavolo ha fatto la storia sportiva della città e sono onorato di poter giocare qui».

Ora resta l’ultimo passaggio. Venerdì il test con Arezzo, poi il conto alla rovescia verso il 17 ottobre e l’esordio in Serie B.