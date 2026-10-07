La Valtiberina toscana disegna il proprio futuro nel turismo

Ha preso il via nei mesi scorsi e si trova ora in piena fase attuativa il percorso strutturato che proietta la Valtiberina Toscana verso un modello di gestione e promozione turistica integrato, partecipato e proiettato nel lungo periodo. A seguito dell’aggiudicazione del finanziamento relativo al bando promosso dalla Regione Toscana nell’autunno 2025, finalizzato a sostenere i progetti per l’ampliamento, la diversificazione e la qualificazione dell’offerta turistica territoriale, le amministrazioni della vallata hanno infatti avviato un progetto d’area omogeneo e condiviso.

Il programma delle attività, avviato a febbraio 2026 e destinato a svilupparsi in un arco temporale esteso fino a luglio 2028, vede il Comune di Sansepolcro operare in qualità di ente capofila in rappresentanza di tutte le municipalità della Valtiberina Toscana. L’esecuzione tecnica e operativa del progetto è affidata a una sinergia tra competenze nazionali e territoriali: la società trentina Progetto Turismo, realtà di consulenza specializzata nello sviluppo turistico-territoriale e nella pianificazione strategica, e la Destination Management Company locale Il Circolo degli Esploratori, con il compito di garantire la radicata connessione con gli operatori del luogo e le caratteristiche identitarie territoriali.

L’impianto progettualistico, che spazia su diverse direttrici d’intervento tra loro interconnesse, vede attive azioni per la valorizzazione dell’offerta, la creazione di prodotti turistici esperienziali e la messa in rete delle eccellenze culturali, paesaggistiche e di attività outdoor secondo una logica di destinazione unica. A questo si aggiungono il rafforzamento delle collaborazioni con gli ambiti limitrofi e un piano formativo specifico indirizzato agli operatori locali per elevare le competenze dell’intera filiera. Un ruolo centrale è stato riconosciuto fin da subito al coinvolgimento attivo degli operatori turistici: nei mesi scorsi si sono infatti svolti i primi tavoli di lavoro dove gli attori del territorio hanno partecipato in prima persona all’analisi dei fabbisogni e alla definizione di ipotesi progettuali future.

Dalla risposta positiva emersa durante questi primi mesi di attività e dalla volontà politica di dare un respiro di lungo termine al progetto, è scaturita la scelta dell’Assemblea dei Sindaci della Valtiberina Toscana di dotare l’intero ambito di una visione di sistema duratura. La conferenza dei sindaci ha infatti conferito a Progetto Turismo anche l’incarico per la redazione formale del Piano di Sviluppo Strategico Turistico della Valtiberina Toscana. Il documento, che sta già raccogliendo ed elaborando le indicazioni nate dal confronto territoriale integrando analisi di contesto e di mercato, definirà gli indirizzi di sviluppo dei prossimi anni e verrà presentato ufficialmente entro il mese di dicembre 2026.