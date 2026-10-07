Università, i giovani del M5S: «Studiare non può diventare un lusso»

Il Network Giovani Umbria interviene su alloggi e trasporti: «Più posti letto e costi più bassi possono fare davvero la differenza per tanti ragazzi»



Studiare lontano da casa costa. E spesso costa troppo. Affitto, trasporti, spese quotidiane: per molte famiglie mandare un figlio all’università è diventato un impegno sempre più pesante.

Da qui parte l’intervento del Network Giovani Umbria del Movimento 5 Stelle, che guarda con favore alle misure messe in campo dalla Regione sul diritto allo studio.



Per il nuovo anno accademico sono previsti 200 posti letto Adisu in più, con l’offerta che dovrebbe passare da 1.262 a 1.462 posti complessivi. Un aumento importante, soprattutto in una fase in cui trovare una stanza a prezzi accessibili è diventato uno dei problemi principali per chi sceglie di studiare fuori sede.

Sul tavolo c’è anche il tema dei trasporti, con l’abbonamento unico per gli studenti a 70 euro, pensato per alleggerire i costi degli spostamenti.



«Una ragazza o un ragazzo non dovrebbe rinunciare all’università perché non può permettersi una stanza», spiegano dal Network Giovani M5S, che lega il tema dello studio a quello più ampio della possibilità di costruirsi un futuro in Umbria.

Nel comunicato c’è poi anche una risposta a Forza Italia Giovani, accusata dai pentastellati di aver trasformato il confronto in una serie di polemiche contro la Giunta regionale.



Il messaggio, però, vuole andare oltre lo scontro politico: parlare di giovani, secondo il Network, significa partire dalle cose concrete. Casa, studio, mobilità e possibilità di restare sul territorio. Perché alla fine è proprio su questo che si gioca una parte importante del futuro dell’Umbria.