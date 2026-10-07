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Perugia Città europea dello Sport 2028, Patto Avanti: «Un altro risultato che racconta la nuova Umbria»

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«La designazione di Perugia come Città europea dello Sport 2028 è un riconoscimento importante per il capoluogo e rappresenta allo stesso tempo un ulteriore risultato di quel percorso che stiamo costruendo in Umbria attraverso il Patto Avanti.

È un risultato che ci dice che quando si investe sui territori, sulle comunità, sulle relazioni e sulla capacità di fare rete, l’Umbria può ottenere riconoscimenti importanti anche a livello europeo. Perugia è stata la prima tappa di questo percorso e oggi vediamo come quella visione possa estendersi all’intera regione.

Lo sport, infatti, non è soltanto competizione e agonismo, è soprattutto salute, prevenzione, inclusione, educazione, socialità, opportunità per i giovani e strumento di valorizzazione dei territori. È esattamente questa l’idea di Umbria che vogliamo costruire. Per noi questo è un ulteriore tassello di una stagione politica che ha scelto di mettere al centro le persone e i territori. Prima Perugia, poi l’Umbria nel suo insieme».

Così in una nota i partiti del Patto Avanti 

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