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Premio Cairo, Bruno Corà ancora presidente della giuria della 25ª edizione

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Il presidente della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri guiderà la giuria che il 12 ottobre a Milano assegnerà il riconoscimento a uno dei 20 giovani artisti selezionati

C’è anche un importante legame con Città di Castello nella 25ª edizione del Premio Cairo, uno dei riconoscimenti dedicati ai nuovi talenti dell’arte contemporanea. A presiedere anche quest’anno la giuria chiamata a scegliere il vincitore sarà infatti Bruno Corà, presidente della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri.

Il Premio sarà assegnato lunedì 12 ottobre al Museo della Permanente di Milano, dove verrà proclamato il vincitore tra i 20 artisti selezionati dalla redazione della rivista Arte di Mondadori, diretta da Michele Bonuomo.

Per Corà si tratta di una nuova conferma alla guida della giuria, composta da alcune delle principali personalità del panorama artistico e culturale italiano e internazionale.

Accanto a lui siederanno Luca Massimo Barbero, presidente dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini; Mariolina Bassetti, chairman di Christie’s Italia; Giovanna Forlanelli, presidente della Fondazione Luigi Rovati di Milano; Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze; Gianfranco Maraniello, direttore dell’Area Musei del Comune di Milano; e Renata Cristina Mazzantini, direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

A completare la giuria ci sarà inoltre Emilio Isgrò, artista di fama internazionale e una delle figure più riconoscibili dell’arte italiana ed europea contemporanea.

Una squadra chiamata a valutare i lavori dei venti artisti selezionati e a individuare l’opera destinata a conquistare il Premio Cairo 2026.

La presenza di Bruno Corà aggiunge così un ulteriore elemento di prestigio anche per il territorio tifernate, che attraverso la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri mantiene un ruolo di rilievo nel panorama dell’arte contemporanea.

La cerimonia del 12 ottobre sarà quindi il momento conclusivo del percorso che porterà alla scelta del nuovo vincitore del Premio, in una sfida tra venti talenti emergenti dell’arte contemporanea italiana.

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