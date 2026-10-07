Teatro degli Illuminati, al via la nuova stagione: si parte con “Scandalo” di Ivan Cotroneo

Sabato 10 ottobre Anna Valle e Gianmarco Saurino inaugurano la Stagione di prosa e danza 2026/2027. Chiusa la campagna abbonamenti con 330 sottoscrittori

Si alza il sipario sulla nuova Stagione di prosa e danza del Teatro degli Illuminati di Città di Castello. Il primo appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre alle 20.45, con la replica domenica 11 alle 17, e porta sul palco Anna Valle e Gianmarco Saurino protagonisti di Scandalo, scritto e diretto da Ivan Cotroneo.

La nuova stagione propone complessivamente nove appuntamenti, uno dei quali fuori abbonamento, e quattro spettacoli con doppia replica. Un cartellone che attraversa linguaggi e generi diversi e che nei prossimi mesi porterà a Città di Castello interpreti e registi di primo piano.

Dopo Scandalo, il 21 e 22 novembre sarà la volta dello spettacolo dedicato a San Francesco di Mattias Martelli. Il 22 gennaio arriverà Marco Bocci con una pièce dedicata a Charles Bukowski, mentre il 13 e 14 marzo 2027 il Teatro degli Illuminati ospiterà in anteprima nazionale Cuore di Andrea Baracco, che per il secondo anno consecutivo ha scelto Città di Castello per lavorare al suo nuovo spettacolo.

Il 6 e 7 aprile sarà invece protagonista Vinicio Marchioni con Riccardo III, per la regia di Antonio Latella. A chiudere la stagione sarà Massimiliano Gallo, nuovamente nei panni dell’avvocato Malinconico.

Intanto la campagna abbonamenti si è chiusa con 330 abbonati: circa 190 hanno scelto la formula dedicata agli otto spettacoli, mentre 140 hanno optato per quella ridotta legata alle quattro repliche.

«Quest’anno abbiamo potuto garantire un minimo di turn over negli abbonamenti da 8 spettacoli, dato che siamo riusciti ad offrire undici nuove sottoscrizioni», sottolinea l’assessore alla Cultura Michela Botteghi.

Confermato anche il progetto rivolto alle nuove generazioni grazie alla collaborazione con Olio Ranieri, che consente l’ingresso gratuito agli spettacoli per gli studenti delle scuole superiori e, più in generale, per gli under 30.

«È un sostegno fondamentale per offrire alle nuove generazioni, quindi agli spettatori di domani, un approccio diretto con il teatro e la sua arte», aggiunge Botteghi.

Il primo spettacolo

Scandalo racconta la storia di Laura, una scrittrice cinquantenne che vive all’ombra della figura del marito, uno scrittore molto più anziano di lei recentemente scomparso.

Nella sua villa sull’Appia Antica la sua vita sembra essersi fermata, fino all’arrivo di Andrea, un giovane assunto dal marito prima di morire per occuparsi della grande biblioteca di casa.

Tra Laura e Andrea nasce un rapporto destinato a mettere in discussione convenzioni, pregiudizi e differenze di età. Ed è proprio sul tema del pregiudizio e dei diversi parametri con cui la società giudica uomini e donne che Cotroneo costruisce una commedia che vuole essere allo stesso tempo brillante e provocatoria.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono già in vendita sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria e al botteghino del Teatro degli Illuminati negli orari previsti.

Per informazioni è possibile contattare il Botteghino Telefonico Regionale allo 075 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20, oppure il Teatro degli Illuminati allo 075 8555901, il giorno dello spettacolo dalle 18.