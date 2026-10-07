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“Prove ed errori”, a Città di Castello l’arte incontra il teatro

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Dal 16 ottobre alla The Frame – Art Lab l’anteprima della mostra: happening, incursioni teatrali e vernissage il 24 ottobre

Un percorso tra arte, sperimentazione e teatro arriva a Città di Castello con “Prove ed errori”, la nuova mostra ospitata negli spazi di The Frame – Art Lab, in via Sant’Antonio 3.

Il progetto prenderà il via con un primo appuntamento nel fine settimana del 16 e 17 ottobre, quando, a partire dalle 19, è prevista l’anteprima della mostra attraverso un happening dedicato alla sperimentazione artistica.

Nel corso delle due serate sono previste anche cinque incursioni teatrali, dal titolo “20Grand, a table and two chairs”, pensate per creare un dialogo tra le opere e la dimensione della performance.

Il titolo stesso, “Prove ed errori”, richiama un’idea di ricerca e di sperimentazione, dove anche l’errore può diventare parte del processo creativo.

Il secondo appuntamento sarà quello del vernissage, in programma sabato 24 ottobre alle 17.30.

La mostra resterà quindi visitabile negli spazi di The Frame – Art Lab per tutto il periodo compreso tra ottobre e dicembre 2026.

Un progetto che porta nel centro di Città di Castello una proposta contemporanea e multidisciplinare, mettendo in relazione la ricerca artistica con il linguaggio teatrale e lasciando spazio alla sperimentazione.

The Frame – Art Lab
📍 Via Sant’Antonio 3, Città di Castello

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