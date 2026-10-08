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Anghiari, sabato 10 ottobre una giornata per ricordare il campo di internamento di Renicci

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Camminata dall’ex stazione e performance commemorativa per mantenere viva la memoria di una delle pagine più dolorose della storia del territorio

Una giornata dedicata alla memoria e alla riflessione per non dimenticare una delle pagine più dolorose della storia del territorio. È quella organizzata ad Anghiari sabato 10 ottobre, con un appuntamento dedicato al campo di internamento di Renicci.

Il programma prevede alle 14 la partenza della camminata dall’ex stazione del treno, con destinazione Renicci. Un percorso che accompagnerà i partecipanti verso il luogo che ancora oggi rappresenta una testimonianza importante della storia del Novecento e delle vicende legate all’internamento.

Alle 15.15, all’interno dell’area dell’ex campo di internamento fascista e badogliano n. 97, è prevista una performance commemorativa.

L’iniziativa vuole quindi unire il cammino alla memoria, riportando l’attenzione su un luogo che conserva le tracce di una storia che non può essere dimenticata.

Una giornata pensata non soltanto per ricordare, ma anche per offrire un momento di riflessione collettiva, soprattutto alle nuove generazioni, affinché la conoscenza del passato possa aiutare a comprendere il valore della libertà, della pace e dei diritti.

Appuntamento sabato 10 ottobre ad Anghiari.

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