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Città di Castello Rugby, un corso HACCP per favorire l’inclusione e nuove opportunità

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Dieci persone con sindrome di Down e altre neurodivergenze hanno partecipato alla formazione organizzata con Marco Boriosi e Cristina Tirimagni

Un corso di formazione che può diventare anche un’opportunità concreta di autonomia, inclusione e lavoro. È quello che si è svolto ieri sera, 7 ottobre, nei locali del Città di Castello Rugby, in via Gino Bartali, dove dieci persone con sindrome di Down e altre neurodivergenze hanno partecipato a un corso in materia di igiene degli alimenti HACCP.

L’iniziativa è stata organizzata dal Città di Castello Rugby ASD insieme a Marco Boriosi e Cristina Tirimagni, che hanno messo a disposizione gratuitamente la propria professionalità per permettere ai partecipanti di acquisire una formazione importante e ottenere il relativo attestato, con validità di cinque anni.

Al corso hanno preso parte dieci allievi appartenenti alle associazioni del territorio Persone tra Persone e AIPD – Gruppo Stefano Bianconi.

La lezione, svolta attraverso un percorso frontale, ha suscitato grande interesse. I partecipanti hanno seguito con attenzione gli argomenti affrontati, intervenendo e rispondendo alle domande in maniera adeguata.

Un attestato che può avere un valore concreto. La formazione HACCP può infatti rappresentare un requisito importante per chi vuole avvicinarsi a determinate opportunità lavorative, ma anche per poter partecipare in maniera più autonoma ad attività ed eventi del territorio nei quali sia richiesta questa specifica preparazione.

Al termine dell’incontro erano presenti Tiziana Pescari, presidente dell’associazione Persone tra Persone, e Stefano Mori, referente territoriale di AIPD – Gruppo Stefano Bianconi.

Entrambi hanno ringraziato i docenti e gli organizzatori per la disponibilità, la sensibilità e la generosità dimostrate.

Una serata che va quindi oltre il semplice corso di formazione: perché offrire competenze significa anche creare possibilità, abbattere barriere e permettere alle persone di partecipare sempre più pienamente alla vita sociale e lavorativa della comunità.

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