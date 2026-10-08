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Montone, sabato una conferenza sui primi insediamenti francescani femminili nell’Alto Tevere

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Alla Chiesa di San Francesco il primo dei tre incontri di approfondimento della rassegna “Oltre la visione. Sulle tracce di Francesco”

Prosegue a Montone il programma di iniziative promosso dall’Umbria Film Festival nell’ambito di “Oltre la visione. Sulle tracce di Francesco”, il progetto culturale nato in occasione dell’VIII Centenario della morte di San Francesco.

Sabato 10 ottobre alle ore 17, nella Chiesa di San Francesco, si terrà la conferenza “Primi insediamenti francescani femminili in Alto Tevere”, primo dei tre appuntamenti di approfondimento tematico previsti all’interno del programma.

A raccontare la nascita e lo sviluppo delle prime comunità francescane femminili nel territorio dell’Alto Tevere sarà la dottoressa Silvia Palazzi, laureata in Lettere Moderne, archivista e guida turistica. Palazzi si occupa di ricerca e divulgazione storico-artistica, tiene conferenze e collabora alla produzione di saggi e articoli, oltre a svolgere attività di bibliotecaria.

A introdurre l’incontro sarà la dottoressa Catia Cecchetti, curatrice degli eventi culturali.

Porteranno i saluti il sindaco di Montone Miro Rinaldi e Federica Guerra, responsabile della gestione del MUMO – Museo di Montone San Francesco per Atlante Servizi Culturali.

L’appuntamento si inserisce in un percorso più ampio che l’Umbria Film Festival ha scelto di dedicare a San Francesco nell’anno della XXX edizione del Festival. Un progetto che va oltre i giorni della manifestazione cinematografica e propone incontri, cinema, arte, musica e iniziative di valorizzazione del patrimonio.

Al centro ci sono alcuni temi che appartengono alla figura di Francesco ma che continuano a parlare anche al presente: pace, fraternità, dialogo, inclusione, rispetto del creato e senso di comunità.

Sono sette complessivamente gli appuntamenti previsti, con tre conferenze dedicate all’approfondimento storico e culturale.

L’incontro di sabato è a ingresso libero.

Per informazioni: MUMO Museo Montone San Francesco
📞 338 7532474
📧 museomontone@atlanteserviziculturali.com

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