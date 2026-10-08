B.E.V.I., a Sansepolcro calici in alto con Alessandro Ristori

Il cantante e showman sarà ospite speciale sabato 24 ottobre a “Lo Scorpione” per la seconda edizione dell’evento dedicato ai vini italiani

Ci sarà anche Alessandro Ristori alla seconda edizione di B.E.V.I., l’appuntamento di Sansepolcro dedicato alle eccellenze vinicole italiane. Il cantante e showman sarà infatti l’ospite speciale della serata di sabato 24 ottobre, portando a “Lo Scorpione” il suo spettacolo fatto di musica, ironia, stile e un’immagine dell’Italia profondamente legata al gusto e alla “dolce vita”.

Un connubio che sembra quasi naturale con una manifestazione dedicata al vino e alle eccellenze del nostro Paese. Ristori, originario di Faenza, conosce già Sansepolcro e ha raccontato di aver avuto più volte l’occasione di fermarsi in città, anche per apprezzarne la gastronomia.

«Sono stato più volte a Sansepolcro – ha raccontato – e ho avuto modo di ammirare non soltanto la sua bellezza, ma anche la qualità della sua gastronomia. Questa volta sarà per me una tappa vera e propria e non un luogo di passaggio».

A Sansepolcro Ristori porterà lo spettacolo proposto durante l’Estate al Mare Tour, nell’anno del trentennale della sua carriera. Un viaggio musicale attraverso gli anni Settanta e Ottanta, con una particolarità: reinterpretare al maschile brani originariamente affidati a grandi interpreti femminili.

Ad aprire il percorso sarà la cover di una celebre canzone di Giuni Russo, mentre il progetto “Il Tempo delle Donne” raccoglie una serie di brani che appartengono alla memoria musicale italiana, riletti secondo lo stile personale dell’artista.

«L’originalità consiste nel far eseguire da un uomo le canzoni di donne e allo stesso tempo nell’omaggiare la donna cantante», spiega Ristori.

Il suo percorso artistico nasce dal rock ’n’ roll, dalla musica degli anni Cinquanta e dalla tradizione italiana della “dolce vita”. Tra i riferimenti cita il primo Adriano Celentano, Giorgio Gaber e i grandi miti americani che hanno accompagnato la sua formazione.

Negli anni, quello stile è diventato una vera cifra personale, con una dimensione sempre più internazionale. Ristori è infatti protagonista di eventi in diverse capitali europee e in contesti legati al mondo del lusso, della moda e dell’intrattenimento.

Particolarmente significativo il rapporto con Armani, sviluppato attraverso eventi e collaborazioni internazionali. Nei giorni precedenti all’appuntamento di Sansepolcro, l’artista sarà inoltre in Cina, a Wuhan, per il WWD x SKP Global Fashion & Beauty Summit 2026, nell’ambito di un progetto con Armani.

Un percorso che porta così anche fuori dall’Italia quell’immaginario fatto di musica, eleganza, stile e spettacolo che Ristori ha costruito nel corso della sua carriera.

Ed è proprio questo il punto di incontro con B.E.V.I.: il vino come una delle eccellenze italiane conosciute nel mondo e la musica come strumento per raccontare un’Italia capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Sabato 24 ottobre, a Sansepolcro, il brindisi sarà quindi anche musicale.