Congratulazioni del Comune di San Giustino a Elena Veschi per la presidenza di Confindustria Umbria

L’imprenditrice eletta alla guida della Sezione Chimica e Plastica per il biennio 2026-2028

Il Comune di San Giustino, con il sindaco Stefano Veschi, la Giunta e l’intero Consiglio comunale, esprime le proprie congratulazioni a Elena Veschi per la sua elezione alla presidenza della Sezione Chimica e Plastica di Confindustria Umbria per il biennio 2026-2028.

L’Amministrazione sottolinea come il nuovo incarico rappresenti un importante riconoscimento del percorso imprenditoriale di Elena Veschi e della fiducia riposta nelle sue capacità di visione e leadership, in una fase caratterizzata da importanti sfide economiche e tecnologiche per il sistema industriale.

Dal Comune arrivano quindi i migliori auguri di buon lavoro alla neo-presidente, insieme alla disponibilità a collaborare sulle iniziative che potranno contribuire al sostegno e allo sviluppo del tessuto produttivo del territorio.