Cerbara ricorda Virginia Berliocchi: sabato la proiezione del docufilm “Lei vive in noi”

Nella Chiesa della Trasfigurazione una serata dedicata alla giovane volontaria scomparsa nel 2024. Prima del film il Santo Rosario davanti alla Madonna del Transito di Canoscio

La comunità di Cerbara e l’intero Alto Tevere si preparano a vivere una serata di profonda emozione, fede e condivisione. Sabato 10 ottobre, la Chiesa della Trasfigurazione di Cerbara ospiterà un appuntamento speciale, interamente dedicato alla memoria di Virginia Berliocchi, la giovane volontaria scomparsa nel giugno del 2024 che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chiunque l’abbia conosciuta.

L’evento è aperto al pubblico e prenderà il via alle ore 20:30 con la recita del Santo Rosario, un momento di preghiera che assume un valore ancora più intenso e simbolico poiché la chiesa di Cerbara ha il privilegio di ospitare per l’intera settimana l’amata effige della Madonna del Transito di Canoscio, offrendo a tutti i fedeli un’occasione di raccoglimento spirituale.

A seguire, alle ore 21:00, si terrà la prima proiezione ufficiale del docufilm “Lei vive in noi”, un’opera realizzata dalla nota regista e autrice Elena Giogli, affiancata dal regista e direttore della fotografia Cristian Doti e dalla montatrice Francesca Lombezzi.

Virginia Berliocchi considerata a tutti gli effetti l’anima luminosa della comunità di Cerbara, con una dedizione instancabile e un entusiasmo contagioso, ha ideato e gestito la bella realtà dell’oratorio PerDiQua, trasformandolo in un punto di riferimento fondamentale per i giovani, i bambini e le famiglie.

Virginia era anche un pilastro fondamentale di numerose associazioni dell’ Alto Tevere, tra cui: Hakuna Matata; Casa Verde – oggi ribattezzata Casa Virgy in suo onore; Noi di Userna, e molte altre realtà. Il docufilm vede la partecipazione di molte persone che hanno conosciuto Virginia e collaborato con lei nel corso della sua vita ed è stato pensato per custodire e tramandare la sua straordinaria eredità umana e spirituale.

L’ingresso è aperto al pubblico.

Sabato 10 ottobre – Chiesa della Trasfigurazione, Cerbara

🕣 20.30 – Santo Rosario

🎬 21.00 – Proiezione del docufilm “Lei vive in noi”