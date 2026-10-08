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Città di Castello, domenica 11 ottobre il Torneo di Santa Maria chiude il Palio delle Quattro Porte

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Sabato sera la “Chiamata de le Porte”, domenica il corteo storico e l’ultima sfida dell’anno in piazza Gabriotti

Ultimo appuntamento dell’anno con la balestra manesca a Città di Castello. Domenica 11 ottobre alle 16.30, con il tradizionale Torneo di Santa Maria, si chiuderà il Palio delle Quattro Porte, riportando nel centro storico colori, costumi e tradizione.

Prima della gara, però, la città sarà coinvolta nella serata di sabato 10 ottobre. Alle 18.30 è in programma la “Chiamata de le Porte”, con il corteo che attraverserà le vie del centro storico al suono dei tamburi per annunciare l’appuntamento del giorno successivo.

Durante la serata verrà effettuata anche l’estrazione delle poste di tiro, momento che determinerà l’ordine e le posizioni dalle quali i balestrieri delle quattro Porte affronteranno la gara.

Domenica pomeriggio, invece, l’appuntamento sarà alle 16.30 al Loggiato Bufalini, da dove partirà il corteo storico diretto verso piazza Gabriotti.

Qui saranno protagoniste le quattro Porte cittadine: Porta Santa Maria, Porta Santo Florido, Porta Santo Giacomo e Porta Santo Egidio, pronte a contendersi l’ultimo appuntamento della stagione e la buletta.

Una sfida che arriva al termine del calendario del Palio delle Quattro Porte e che rappresenta anche un momento di festa per la città, capace di riportare nel cuore del centro storico una tradizione che unisce storia, spettacolo e competizione.

La Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello invita cittadini, famiglie e appassionati a partecipare e accompagnare con il proprio tifo l’ultimo atto della stagione.

Sabato 10 ottobre, ore 18.30: Chiamata de le Porte ed estrazione delle poste di tiro.
Domenica 11 ottobre, ore 16.30: corteo dal Loggiato Bufalini a piazza Gabriotti e Torneo di Santa Maria.

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