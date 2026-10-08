Castello Bufalini, domenica 11 ottobre una giornata speciale per le famiglie

Per FAMu 2026 le mura del castello diventano protagoniste di una visita tra storia, gioco e inclusione

E se fossero proprio le mura di un castello a raccontare la propria storia? È la proposta di Castello Bufalini per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, in programma domenica 11 ottobre.

Alle 16.30 prenderà il via “C’era una volta… PONTI E MURA!”, una visita tematica pensata per bambini e famiglie che utilizzerà la storia del castello come punto di partenza per parlare anche di incontro, inclusione e relazione.

Non sarà infatti una semplice visita. Il percorso sarà accompagnato da attività giocose attraverso le quali i partecipanti saranno invitati a riflettere su quali muri valga la pena conservare e quali, invece, sia meglio abbattere per creare nuovi ponti tra le persone.

Un modo originale per mettere in dialogo il patrimonio storico con temi molto attuali, trasformando la visita al museo in un’esperienza da vivere insieme.

La giornata si inserisce anche nel percorso della XXIII Giornata Nazionale FIDAM, promossa dagli Amici dei Musei e dedicata quest’anno al tema dei “Ponti”. Un collegamento ideale con l’iniziativa degli Amici dei Musei di San Giustino, impegnati nella giornata a costruire un vero e proprio percorso tra i musei del territorio.

L’attività è compresa nel biglietto d’ingresso: gratuito per i minori di 18 anni e 2 euro per gli adulti.

Un’occasione quindi per trascorrere una domenica diversa, conoscere meglio Castello Bufalini e scoprire come anche un luogo antico possa diventare uno spazio per parlare di futuro, comunità e inclusione.

Appuntamento domenica 11 ottobre alle 16.30 a Castello Bufalini, San Giustino.