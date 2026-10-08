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Giornate FAI d’Autunno, in Toscana 30 luoghi da scoprire

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Sabato 10 e domenica 11 ottobre torna l’appuntamento del FAI con aperture straordinarie in tutte le province toscane

Un fine settimana per scoprire luoghi spesso poco conosciuti e, in alcuni casi, normalmente chiusi al pubblico. È quello delle Giornate FAI d’Autunno, che tornano sabato 10 e domenica 11 ottobre con la quindicesima edizione.

In Toscana saranno 30 i luoghi visitabili, distribuiti nelle diverse province della regione. Un patrimonio molto vario, che comprende palazzi, chiese, teatri, ville, siti archeologici, luoghi della cultura e realtà produttive.

L’iniziativa, promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, nasce con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico italiano, offrendo ai visitatori la possibilità di entrare anche in luoghi che normalmente non sono accessibili al pubblico.

Una nuova occasione, quindi, per guardare la Toscana da una prospettiva diversa e riscoprire storie, architetture e paesaggi che fanno parte dell’identità dei territori.

Le aperture coinvolgeranno tutte le province toscane, con un programma articolato che permetterà di costruire itinerari diversi durante il fine settimana.

Per conoscere l’elenco completo dei 30 luoghi aperti in Toscana, gli orari e tutte le informazioni sulle visite è possibile consultare il programma ufficiale delle Giornate FAI d’Autunno.

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