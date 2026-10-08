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Montone, domenica la “Giornata della Meraviglia” per coltivare la pace

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Al Chiostro di San Francesco laboratori, merenda e attività dedicate ai bambini. Ingresso libero

Dare ai bambini la possibilità di sognare, giocare e immaginare un futuro diverso, anche quando il mondo intorno a loro racconta ancora troppe guerre. È questo il senso della Giornata della Meraviglia, che domenica 11 ottobre farà tappa anche a Montone.

L’appuntamento è al Chiostro di San Francesco, a partire dalle 15.30, per un pomeriggio pensato soprattutto per i più piccoli e dedicato ai temi della pace e della solidarietà.

La giornata inizierà alle 15.30 con l’accoglienza e la presentazione dell’iniziativa. Alle 15.45 prenderanno il via i “Laboratori della Meraviglia”, ispirati al Manifesto delle 12 fatiche dei bimbi della guerra: un momento nel quale creatività e gioco diventano strumenti per riflettere, insieme ai bambini, sul valore della pace.

Alle 17.30 ci sarà poi una merenda tutti insieme.

Anche un piccolo gesto accompagnerà la giornata: gli organizzatori invitano i partecipanti a indossare un dettaglio o un capo di colore amaranto, colore guida di questa edizione, come segno di vicinanza ai temi della pace.

La Giornata della Meraviglia nasce con l’idea di offrire ai bambini uno spazio nel quale tornare a guardare il mondo con stupore e immaginazione, andando oltre le immagini e le conseguenze dei conflitti.

L’iniziativa è ideata dall’associazione “Per Far Sorridere il Cielo – Claun il Pimpa – Odv”, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Montone e delle realtà del territorio.

L’ingresso è libero.

Appuntamento domenica 11 ottobre, dalle 15.30, al Chiostro di San Francesco di Montone.


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