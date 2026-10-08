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Elena Veschi alla guida della Sezione Industria Chimica e Plastica di Confindustria Umbria

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L’imprenditrice di San Giustino, amministratrice unica di Umbraplast, è stata eletta presidente per il biennio 2026-2028

Nuovo incarico per Elena Veschi, imprenditrice di San Giustino e amministratrice unica di Umbraplast, eletta presidente della Sezione Industria Chimica e della Plastica di Confindustria Umbria per il biennio 2026-2028.

Un riconoscimento importante per Veschi e per una realtà imprenditoriale dell’Alto Tevere, che da anni opera nel settore della produzione di imballaggi in polietilene e materiali biodegradabili e compostabili.

A congratularsi pubblicamente con la neo-presidente è stato il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, che ha sottolineato il valore dell’incarico e le capacità maturate dall’imprenditrice nel corso della sua esperienza professionale.

«Un ulteriore riconoscimento alla guida di una significativa sezione di Confindustria Umbria – ha dichiarato Secondi – che premia le capacità manageriali, esperienza e conoscenze della imprenditrice altotiberina, da sempre legata al territorio e alla sua storia in ambito produttivo in diversi settori».

L’elezione porta quindi una rappresentante dell’Alto Tevere alla guida di una sezione importante dell’associazione degli industriali umbri, in un momento nel quale innovazione, sostenibilità e competitività del sistema produttivo rappresentano temi centrali per le imprese.

Il sindaco ha infine confermato la disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare, quando sarà necessario, sulle iniziative e sui progetti che potranno interessare il territorio.

«Come istituzione, se chiamati a farlo su specifiche iniziative e progetti, saremo pronti come sempre a fare la nostra parte per il bene della comunità locale», ha concluso Secondi.

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