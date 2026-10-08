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Umbertide, al via derattizzazione e interventi antilarvali

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Partiti dal centro abitato i servizi programmati contro i roditori e le zanzare. Nei prossimi giorni interventi anche nelle frazioni

Sono iniziati nei giorni scorsi, dal centro abitato di Umbertide, gli interventi periodici di derattizzazione programmati dall’Amministrazione comunale.

Le operazioni prevedono la sostituzione delle esche topicide all’interno dei contenitori già presenti sul territorio e il rinnovo dei contenitori che sono risultati danneggiati o non più utilizzabili. Nei prossimi giorni il servizio proseguirà anche nelle frazioni del territorio comunale.

Parallelamente è partito anche il programma di interventi antilarvali contro le zanzare, iniziato dal centro abitato e realizzato secondo quanto previsto dalla circolare della Regione Umbria.

«Stiamo portando avanti con puntualità gli interventi programmati sul territorio, con attenzione alla tutela dell’ambiente e alla qualità della vita dei cittadini», sottolinea l’assessore all’Ambiente Francesco Cenciarini.

La programmazione proseguirà anche nei prossimi mesi. Per il 2026 sono infatti previsti ancora un ulteriore intervento di derattizzazione e due interventi antilarvali.

L’attività rientra negli interventi periodici di prevenzione e manutenzione del territorio messi in campo dal Comune per mantenere condizioni di maggiore sicurezza e decoro negli spazi pubblici.

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