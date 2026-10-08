Polisport Città di Castello, dal 15 ottobre al via le iscrizioni per la stagione invernale. Tutte le informazioni

Scuola nuoto, aquafitness, nuoto libero e attività per tutte le età: aperte le iscrizioni ai corsi 2026/2027

Riparte la stagione invernale 2026/2027 di Polisport agli Impianti Nuoto Comunali “Belvedere” di Città di Castello, con un programma pensato per coinvolgere bambini, ragazzi, adulti e famiglie.

Le iscrizioni alla Scuola Nuoto Federale FIN apriranno giovedì 15 ottobre e riguarderanno il nuovo ciclo di lezioni previsto da novembre 2026 a febbraio 2027.

L’offerta è ampia e comprende scuola nuoto, aquafitness, nuoto libero, master, nuoto baby e gestanti, attività per la terza età e nuoto scuole, con corsi organizzati in diverse fasce orarie e livelli.

Per i più piccoli sono previsti i corsi Mini, dedicati all’ambientamento in acqua per i bambini di 4 e 5 anni, e i corsi Bambini, dai 6 ai 14 anni. Sono inoltre disponibili percorsi per ragazzi dai 15 ai 18 anni e per adulti dai 18 anni in su.

Il ciclo ordinario prevede lezioni dal lunedì al sabato, con diverse possibilità di frequenza. Sono previste formule bisettimanali e monosettimanali, oltre a un periodo di prova riservato ai bambini di 4 e 5 anni alla prima esperienza in acqua.

Per accedere agli spogliatoi è necessario utilizzare il badge ai tornelli, mentre lo spogliatoio unico 0/6 anni è riservato ai bambini fino ai 6 anni, che possono essere accompagnati da un solo familiare adulto.

Tra le possibilità previste anche il piano famiglia, con riduzioni per i componenti dello stesso nucleo familiare iscritti al corso bisettimanale.

La quota di iscrizione ai corsi 2026/2027 è di 10 euro una tantum, mentre le tariffe variano in base alla frequenza scelta. Per il trimestre bisettimanale la quota indicata è di 170 euro, mentre per quello monosettimanale è di 90 euro.

Per i bambini dai 6 anni è inoltre richiesto il certificato medico non agonistico da consegnare prima dell’inizio delle lezioni.

La segreteria per le iscrizioni sarà aperta dal 15 ottobre dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, mentre il sabato sarà possibile rivolgersi agli uffici dalle 8.30 alle 12.30.

Per informazioni è possibile contattare Polisport agli 075 8550785.

📍 Impianti Nuoto Comunali “Belvedere” – Via Engels, Città di Castello

Una nuova stagione pronta quindi a ripartire nel segno dello sport, dell’acqua e del benessere, con attività pensate per accompagnare ogni fascia d’età.