Sansepolcro, un nuovo camminamento lungo le mura grazie al PNRR

Riqualificato uno degli spazi che accompagnano la cinta storica della città: un percorso tra verde, storia e quotidianità

Un nuovo spazio da vivere e attraversare accompagna oggi le antiche mura di Sansepolcro, grazie al progetto di riqualificazione finanziato dal PNRR che ha interessato il centro storico e le aree esterne alla cinta muraria.

Il camminamento è stato inserito in un ambiente rinnovato, più curato e accessibile, nel quale il verde incontra la storia e invita cittadini e visitatori a riscoprire a piedi uno degli elementi più caratteristici del patrimonio urbano biturgense.

L’intervento restituisce così maggiore valore a un luogo che fa parte da sempre del paesaggio della città, trasformandolo anche in uno spazio da vivere nella quotidianità, non soltanto da attraversare.

La riqualificazione delle aree attorno alle mura punta infatti a creare nuove occasioni per conoscere e apprezzare Sansepolcro da una prospettiva diversa, camminando lungo la sua storia.

Un intervento che si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del centro storico e che punta a rendere più fruibili alcuni degli spazi che raccontano l’identità della città.