Fighille Arte, un’edizione da incorniciare: circa 600 opere in concorso

Il 43° Premio Nazionale di Pittura conferma la crescita della manifestazione e porta ancora una volta Fighille e Citerna al centro dell’arte contemporanea

Numeri importanti e una partecipazione che conferma quanto Fighille Arte sia ormai diventato un appuntamento di riferimento per l’arte contemporanea del territorio.

La 43ª edizione del Premio Nazionale di Pittura Fighille Arte, organizzata dalla Pro Loco di Fighille con il patrocinio del Comune di Citerna, ha portato nella piccola frazione circa 600 opere, suddivise nelle sezioni “Da Studio” ed “Extempore”.

Durante il fine settimana Fighille è stata animata da artisti, appassionati, visitatori e operatori del settore, con una partecipazione che ha accompagnato non soltanto il concorso, ma anche le numerose iniziative organizzate attorno al Piccolomuseo, centro diffuso dedicato all’arte contemporanea.

Un risultato che il Comune di Citerna considera particolarmente significativo e che conferma la crescita della manifestazione, sia per il numero delle opere presentate sia per la qualità artistica raggiunta.

Dietro questi numeri c’è soprattutto il lavoro degli organizzatori e dei volontari, impegnati per mesi e poi per intere giornate durante il fine settimana per rendere possibile l’appuntamento.

Il Premio Fighille Arte si conferma così non soltanto una competizione dedicata alla pittura, ma anche un’occasione capace di portare persone e cultura nel territorio, valorizzando Fighille e Citerna attraverso l’arte.

E con questa 43ª edizione, il percorso guarda già avanti, verso nuove mostre, nuovi artisti e una manifestazione che anno dopo anno continua a crescere.