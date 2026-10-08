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Pieve Santo Stefano, inaugurata la nuova piazza di Mignano

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Un investimento complessivo di oltre 200mila euro per riqualificare uno spazio della frazione e rafforzare la vita della comunità

Un nuovo spazio restituito alla comunità. È stata inaugurata mercoledì 6 ottobre la nuova piazza di Mignano, frazione di Pieve Santo Stefano, al termine di un intervento che ha interessato uno dei luoghi di riferimento della piccola realtà rurale.

L’opera è stata realizzata grazie alle risorse destinate dalla Regione Toscana ai territori montani, con un finanziamento di 180mila euro, a cui si sono aggiunti 20.940,89 euro del Fondo per la progettazione territoriale destinati alla progettazione e agli interventi finalizzati al miglioramento del tessuto sociale e della fruibilità dei luoghi.

Un investimento che, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, va oltre la semplice riqualificazione fisica della piazza. L’obiettivo è infatti creare uno spazio più bello e vivibile, dove le persone possano incontrarsi e mantenere vivo il senso di comunità.

Per i piccoli centri e le frazioni, interventi di questo tipo assumono infatti un valore particolare. Recuperare uno spazio pubblico significa anche rafforzare la vivibilità e contrastare lo spopolamento, offrendo nuovi motivi per continuare a vivere e frequentare questi luoghi.

«La qualità della vita non può essere garantita soltanto nei capoluoghi», è il messaggio dell’Amministrazione, che ribadisce la volontà di continuare a cercare risorse e opportunità per sostenere anche le realtà più piccole del territorio.

Mignano ha quindi una piazza rinnovata, ma soprattutto un luogo in più nel quale ritrovarsi e guardare al futuro.

E il percorso non si ferma qui: l’Amministrazione ha annunciato che a breve sarà effettuato un sopralluogo anche a Montalone.

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