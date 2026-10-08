San Giustino, Erasmus+ porta la Turchia alla scuola dell’infanzia di Cospaia

Due docenti turche ospiti dell’istituto nell’ambito della mobilità europea: un’occasione di confronto e scambio per la scuola
La scuola dell’infanzia di Cospaia apre le porte all’Europa. Nei giorni scorsi l’istituto ha accolto Figen e Yasemin, due docenti della scuola dell’infanzia Goncagüller Kindergarten della Turchia, arrivate a San Giustino nell’ambito di un’esperienza di mobilità Erasmus+.
Un incontro che rappresenta l’inizio di un percorso internazionale fatto di confronto, nuove idee e conoscenza reciproca, con l’obiettivo di portare anche nella quotidianità della scuola esperienze e approcci provenienti da una realtà educativa diversa.
A dare il benvenuto alle due insegnanti sono stati il vicesindaco Sara Marza, l’assessore alla Scuola Enzo Franchi, l’assessora alla Cultura Loretta Zazzi e la dirigente scolastica Sonia Fiorucci.
Per i bambini e per gli insegnanti di Cospaia si apre così un’occasione particolare per conoscere una cultura diversa e, allo stesso tempo, raccontare la propria realtà scolastica.
La mobilità Erasmus+ permette infatti agli istituti di uscire dai propri confini, mettendo in circolo esperienze, metodologie e buone pratiche. Un modo concreto per costruire relazioni che possono continuare anche dopo la conclusione dell’esperienza.
Quella di Cospaia è quindi la prima tappa di un percorso che porta San Giustino a confrontarsi con altre realtà europee, attraverso una scuola sempre più aperta e internazionale.
Perché l’Erasmus, soprattutto quando entra nelle scuole dell’infanzia, non è soltanto un progetto europeo: può diventare un modo per insegnare fin da piccoli che conoscere l’altro significa avere un’opportunità in più per crescere.